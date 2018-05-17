Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»

Рынок акций РФ и рубль в начале дня продолжат получать поддержку от дорогой нефти. Умеренно-позитивная конъюнктура мировых рынков также поддержит стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается умеренно-позитивная динамика индекса Мосбиржи в начале дня вблизи отметки 2345 пунктов, ближайшими поддержками останутся уровни 2330 и 2320, а в качестве локальных сопротивлений вновь выступят отметки 2350 и 2360, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».

На фоне продолжающегося утром роста нефтяных котировок мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля, которое, однако, может быть сдержано разговорами о новых санкциях, рассуждает Вадим Иосуб из компании «Альпари».

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 61,1-62,3 рубля, для европейской валюты — 72,2-73,6 рубля, оценил он.

Прогноз для курса доллара на четверг: 62-63 рубля, полагает Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,3-0,6% на фоне позитивной внутренней статистики по динамике промпроизводства в апреле.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,3%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,1-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,1% — до 79,38 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,1809 доллара против 1,1807 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций к закрытию среды увеличился по основным индексам, отыгрывая укрепление рубля против доллара. Сохранение рынка нефти около максимумов за последние 3,5 года поддержало рынок акций.

По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,06% — до 2338,39 пункта, индекс РТС — на 0,93%, до 1189,77 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов среды снизился на 59 копеек — до 61,73 рубля, евро — на 87 копеек, до 72,89 рубля.