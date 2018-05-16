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Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением на внешнем негативе, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением на внешнем негативе, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 15 минут назад
Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением на фоне поступления внешних негативных сигналов, говорят трейдеры.
Рост доходности американских госбумаг толкает инвесторов выходить из рисковых активов, поясняют эксперты.
Ожидается умеренно негативная динамика индекса Мосбиржи в начале дня в диапазоне 2325-2330, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал». Ближайшими поддержками останутся уровни 2320 и 2300, а в качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2340 и 2350, оценил он.
На фоне очередного витка роста доходности американских госбумаг рубль, как и большинство других валют развивающихся стран, оказался под давлением, рассуждает Вадим Иосуб из компании «Альпари». Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,7-62,9 рубля, для европейской валюты — 73,0-74,5 рубля, оценил он.
Прогноз для курса доллара на среду: 61,75-62,5, полагает, в свою очередь, Константин Кочергин из банка «Восточный».
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,7-0,8% на фоне роста доходности десятилетних облигаций, которая впервые с 2011 года превысила отметку в 3,05%, достигнув уровня в 3,071%.
Азиатские биржи с утра с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, при этом японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,3%.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,05%.
Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,3% до 78,22 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).
Курс евро колебался на уровне 1,1835 доллара против 1,1837 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам на неоднозначном внешнем фоне и на технических факторах.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,87%, до 2337,03 пункта, индекс РТС — на 1,98%, до 1178,76 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов вторника вырос на 47 копеек, до 62,32 рубля, евро — снизился на 2 копейки, до 73,76 рубля.
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