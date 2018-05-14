Фондовый рынок России открылся снижением

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2343 пункта.

Индекс РТС просел на 0,1%, до 1193 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,34%, составив $70,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,54% — до $76,70 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.

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