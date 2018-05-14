Ещё
Фондовый рынок России открылся снижением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 1 час назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2343 пункта.
Индекс РТС просел на 0,1%, до 1193 пункта.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,34%, составив $70,46 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,54% — до $76,70 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
CNN: экс-помощник Трампа лоббирует интересы En+ ЦБ оценил "дыру" в капитале АК Банка в 6,4 млрд рублей Reuters: Дерипаска из-за санкций вернул три арендованных самолета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»245
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева82
В Москве жестоко избили белорусскую певицу191
Звезда «Брата-2» госпитализирован13
У звезды «Ворониных» нашли рак30
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
03:14
Самойлова выступила с покаянием
Шоу-бизнес Статьи
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
04:21
В Москве 14 мая ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение