Золото торгуется в боковике на фоне ослабления доллара

Investing.com — Цены на золото в понедельник практически не изменились, так как доллар начал неделю в минусе против ведущих валют на фоне проседания доходности 10-летних облигаций США

Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже упал на 0,02% до $1320,2 за унцию.

Между тем индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, снизился на 0,17% до отметки 92,28. Доллар достиг нового максимума этого года в прошлую среду на уровне 93,22, а затем начал снижение до уровня 92 к понедельнику. Однако его восходящий тренд с середины апреля все еще остается в силе.

В прошлую пятницу США выпустили более мягкие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции, которые снизили ожидания четырех раундов повышения ставок ФРС в этом году. Эта новость оказала давление на доходность 10-летних гособлигаций США, которая снизилась до 2,96%, а доллар потерял поддержку.

Рынки также ожидают релищов данных по розничным продажам в США во вторник и показателя ВВП Японии в среду. Эти новости дадут инвесторам новые драйверы для дальнейшего движения.

Фьючерс на серебро снизился на 0,1% до $ 16,735 за унцию, а фьючерс на платину вырос на 0,2% до $926,0 за унцию.