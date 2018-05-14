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Сбербанк: Вся информация о случаях отказов клиентам в операциях передается в Росфинмониторинг
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Сбербанк: Вся информация о случаях отказов клиентам в операциях передается в Росфинмониторинг 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Вся информация о случаях отказов клиентам Сбербанка в операциях передается в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в соответствии с действующим законодательством. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Банк отказывает в проведении операций клиентов в случаях, когда критерии, по которым операция привлекла внимание банка, совпали с критериями сомнительных операций, установленными Центральным банком. Банк на основании всей доступной информации проводит анализ ситуации и принимает решение об отказе или проведении операции. Как и предусмотрено законом, по всем случаям отказа в проведении операции информация предоставляется в уполномоченный орган, Росфинмониторинг», — пояснили в пресс-службе.
В Сбербанке отметили, что наблюдаемые организацией тренды в целом совпадают с представленной Банком России информацией о сомнительных операциях в банковском секторе в 2017 г. «Что закономерно, поскольку банк опирается на методические рекомендации и нормативные требования по выявлению сомнительных операций клиентов, которые устанавливает Банк России», — отметили в кредитной организации.
В пресс-службе добавили, что банк не фиксирует увеличения числа обращений клиентов в рамках предусмотренной законом процедуры реабилитации. «Изменения в законодательство вступили в силу в конце марта, поэтому пока преждевременно делать выводы об эффективности процедур. Как известно, для исключения информации о клиентах из списка отказников, необходимо, чтобы были устранены условия, из-за которых клиенту было отказано в проведении операции, а устранение причин может занимать у клиента некоторое время», — пояснили в банке.
Подчеркивается, что попадание в список отказников не является для клиента «черной меткой». «В банке информация о том, что клиенту какой-то сторонний банк отказал в проведении операции, используется в качестве вспомогательного критерия при оценке деятельности клиента. Никогда информация о записи о клиенте в таких списках не являлась достаточным основанием для того, чтобы только на этом основании отказать клиенту в проведении операции», — заключили в пресс-службе.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг. В публикации издания, частности, приводилась история клиента Сбербанка, который на условиях анонимности сообщил, что он без объяснения причин не смог получить на руки перевыпущенную карту, затем ему последовали отказы и в других операциях. По данным издания, банк не предоставил клиенту информации о причинах принятия такого решения.
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