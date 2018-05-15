Денежный рынок: ЦБ активно предлагает новые облигации, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

В понедельник ставка однодневного валютного свопа немного выросла; ее средневзвешенное значение составило 6,39% (+9 бп). Ближе к вечеру ставка торговалась выше ключевой ставки и закрылась на отметке 7,45%. Длинные ставки NDF продолжили снижаться опережающими темпами: середина и ближний конец кривой опустились на 10–15 бп, а дальний конец сместился вниз на 20 бп (9-месячная ставка составила 6,58%). Короткие ставки кросс-валютных свопов снизились на 18–20 бп, а середина и дальний конец кривой по итогам дня опустились на 10–13 бп. Ставки процентных свопов снизились на 9–12 бп по всей длине кривой. Однодневные рублевые ставки немного выросли. Средняя стоимость репо под залог ОФЗ повысилась на 15–20 бп, до 6,80%. RUONIA в пятницу составила 6,79% (-2 бп) и вчера, вероятно, немного выросла.