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Налоговики будут получать от ЦБ информацию ежедневно
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Налоговики будут получать от ЦБ информацию ежедневно 

Финмаркет 49 минут назад
Фото: Финмаркет
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что ЦБ будет на регуляторной основе представлять ей данные в составе 49 форм отчетности банков и некредитных финансовых организаций (негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, ломбардов, страховых компаний, профучастников и т. д.). Соответствующие дополнения к соглашению об информационном взаимодействии между ЦБ и ФНС от 29 июня 2010 года вступили в силу на прошлой неделе, пишет «Коммерсант».
До сих пор налоговики получали из ЦБ отчетность банков лишь по запросу и при наличии согласия кредитной организации на ее раскрытие. Теперь же согласие поднадзорного ЦБ не потребуется. Как следует из приложения к дополнительному соглашению, ЦБ будет пересылать налоговикам как публикуемую на сайте ЦБ отчетность, так и закрытую «по мере поступления». Например, форма 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» является суточной.
В ФНС пояснили газете, что данная информация необходима «для контрольно-аналитической работы в отношении компаний, в том числе при оценке рисков совершения налоговых правонарушений». Дело в том, что для планирования выездных налоговых проверок банков и иных финансовых организаций ФНС внедрила риск-ориентированный подход в соответствии с созданной ей шкалой рейтингов — оценкой потенциальных рисков уклонения от уплаты налогов. Маркерами в этой шкале являются операции, которые могут говорить о применении схем налоговой оптимизации.
Именно такие операции может помочь выявить анализ отчетности, отмечают эксперты. Например, операции с драгметаллами покажет «Отчет об открытых валютных позициях».
Дополнительная информация о деятельности финансовых игроков пригодится налоговикам. Однако для банкиров расширение доступа налоговиков к данным об их операциях чревато дополнительными трудозатратами. По словам собеседника «Ъ» в банке топ-10, для однозначных выводов сопоставления финансовой и налоговой отчетности мало — ФНС потребуется запрашивать пояснения у кредитных организаций. По прогнозам экспертов, этих запросов будет очень много.
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