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Tele2 подвела итоги I квартала 2018 года
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Tele2 подвела итоги I квартала 2018 года 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В I квартале 2018 года при стабильном размере абонентской базы Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей:
операционная выручка выросла на 18,7% в сравнении с I кварталом 2017 года;
показатель EBITDA увеличился на 42,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд рублей;
показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2017 года;
коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3,7.
В I квартале 2018 года компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14,5% и составил 264 рубля;
количество активных пользователей мобильного интернета в I квартале 2018 года выросло на 33%;
в I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчетного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
"Мы рады отметить, что результаты I квартала подтверждают продолжение трендов, заложенных в прошлом году, на качественный рост финансовых показателей компании. Мы близки к завершению масштабной программы по запуску сетей LTE, и сегодня практически все регионы присутствия Tele2 обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Клиенты уже успели оценить качество нашего 4G − об этом свидетельствует стремительный рост активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2. Мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU".
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