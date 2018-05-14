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Мировые цены на нефть снижаются
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Мировые цены на нефть снижаются 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,34%, составив $70,46 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,54% — до $76,70 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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