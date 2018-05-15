«Сибур» увеличил чистый долг в I квартале на 1,2% — до 267 млрд рублей

«Сибур» увеличил чистый долг с начала 2018 года на 1,2% — до 267,005 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2018 года, говорится в материалах компании.

Чистый долг компании на 31 декабря 2017 года составлял 263,888 млрд рублей.

Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 31 марта 2018 года составило 1,6х против 1,6х на 31 декабря 2017 года.

По состоянию на 31 марта общая сумма долговых обязательств компании составила 293,056 млрд рублей, сократившись на 6,2% по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года.

Как отмечает компания, общая сумма долга уменьшилась вследствие полного погашения обязательств по выпуску еврооблигаций в январе 2018 года.