Квартальная прибыль «Русагро» составила 209 млн рублей против убытка годом ранее 

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Газопровод «Северный поток» приостановит работу с 17 по 31 июля

«Роснефть» сократила добычу нефти I квартале на 1,2% — до 55,46 млн тонн

Eni не планирует выходить из совместных проектов с «Роснефтью» из-за санкций