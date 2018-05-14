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Квартальная прибыль «Русагро» составила 209 млн рублей против убытка годом ранее
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Квартальная прибыль «Русагро» составила 209 млн рублей против убытка годом ранее 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль группы «Русагро» за I квартал составила 209 млн руб. против убытка в 344 млн руб. годом ранее, сообщает компания.
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Газопровод «Северный поток» приостановит работу с 17 по 31 июля «Роснефть» сократила добычу нефти I квартале на 1,2% — до 55,46 млн тонн Eni не планирует выходить из совместных проектов с «Роснефтью» из-за санкций
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