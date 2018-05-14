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Квартальная прибыль «Русагро» составила 209 млн рублей против убытка годом ранее
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Квартальная прибыль «Русагро» составила 209 млн рублей против убытка годом ранее
Rambler News Service
1 час назад
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Чистая прибыль группы
«Русагро»
за I квартал составила 209 млн руб. против убытка в 344 млн руб. годом ранее, сообщает компания.
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