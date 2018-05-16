Ещё
«Газпром энергохолдинг» планирует погасить в 2018 году 19 млрд рублей долга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром энергохолдинг» планирует погасить в 2018 году 19 млрд рублей долга 

Rambler News Service 1 час назад
«Планируем 19 млрд рублей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Rambler News Service: последние новости
Потанин в суде опроверг роль Абрамовича как миротворца в «Норильском никеле» «Аэрофлот» ожидает директивы правительства по дивидендам авиакомпании в 50% от прибыли Роскачество: треть коньяка в России оказалась поддельной
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила убытки от Крымского моста134
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии26
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост171
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир46
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье222
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение