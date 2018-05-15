Центробанк установил курсы доллара и евро на 16 мая

ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 16 мая Так, официальный курс американской валюты, установленный Центробанком составил 61,9164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,80 коп.

Официальный курс евро с 16 мая составляет 73,8601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,29 коп.

При этом курс доллара США расчётами на завтра в первый час утренних торгов на Московской бирже прибавил почти 10 коп. к предыдущему закрытию и достиг 61,95 руб. Курс евро утром поднимался на 11,5 копейки до 73,9 руб.

Таким образом, нацвалюта незначительно ослабела к бивалютной корзине, а реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за апрель 2018 года снизился на 4,8% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца.

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