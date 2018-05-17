Центробанк установил курс валют на 18 мая

Центральный банк России объявил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 18 мая.

Так, официальный курс американской валюты, установленный Центробанком, составил 61,8215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс долл. понизился на 48,18 коп.

Официальный курс евро с 18 мая составляет 73,0236 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился сразу на 75,6 коп.

По мнению экспертов, национальной валюте помогает налоговый период, а также нефтяные котировки, которые бьют рекорды последних лет.

Так на торгах Лондонской биржи стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 80,18 долл. за баррель. Таким образом, «чёрное золото» этой марки превысило отметку в 80 долл. впервые с ноября 2014 года.

При этом фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже впервые за те же 3,5 года подняли выше 72 долл. за баррель.

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