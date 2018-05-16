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Директива кабмина «Газпрому» по дивидендам-2017 не требует выплаты 50% от прибыли
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Директива кабмина «Газпрому» по дивидендам-2017 не требует выплаты 50% от прибыли 

Прайм 48 минут назад
Фото: Прайм
Директива правительства РФ представителям государства в совете директоров "Газпрома" не содержит требования по выплате дивидендов за 2017 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
"Мы согласовали директиву в том виде, как она была представлена, то есть там нет 50%", — сказал Моисеев.
Совет директоров «Газпрома» на заседании в среду рассматривает вопрос о рекомендациях акционерам по дивидендам за 2017 год.
В апреле правление «Газпрома» предложило выплатить дивиденды по итогам 2017 года на уровне 2016 года — в размере 8,04 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 190 миллиардов рублей.
В ноябре прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что «Газпром», несмотря на рост инвестиционной программы, в ближайшие два года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей.
Дивиденды «Газпрома» по итогам 2016 года выросли на 1,9% и составили 8,04 рубля на акцию (всего 190,327 миллиарда рублей, что составило 20% чистой прибыли «Газпрома» по МСФО за 2016 год).
Совет директоров «Газпрома» 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В ноябре Миллер говорил, что в 2019 году «Газпром» планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.
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