Директива кабмина «Газпрому» по дивидендам-2017 не требует выплаты 50% от прибыли

"Мы согласовали директиву в том виде, как она была представлена, то есть там нет 50%", — сказал Моисеев.

Совет директоров «Газпрома» на заседании в среду рассматривает вопрос о рекомендациях акционерам по дивидендам за 2017 год.

В апреле правление «Газпрома» предложило выплатить дивиденды по итогам 2017 года на уровне 2016 года — в размере 8,04 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 190 миллиардов рублей.

В ноябре прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным , что «Газпром», несмотря на рост инвестиционной программы, в ближайшие два года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей.

Дивиденды «Газпрома» по итогам 2016 года выросли на 1,9% и составили 8,04 рубля на акцию (всего 190,327 миллиарда рублей, что составило 20% чистой прибыли «Газпрома» по МСФО за 2016 год).

Совет директоров «Газпрома» 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В ноябре Миллер говорил, что в 2019 году «Газпром» планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.