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У рубля нет сил удержаться под натиском доллара, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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У рубля нет сил удержаться под натиском доллара, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Во вторник, 15 мая, по итогам торгов курс доллара сократил потери против российской валюты, которые он понес во время ралли нефтяных котировок после выхода Соединенных Штатов из сделки с Ираном. Курс американского доллара повысился на 0,76%, до 62,32 руб.
На рынке Форекс ралли доллара началось с европейской сессии и усилилось после выхода данных о розничных продажах в США. Трейдеры покупали доллар, так как доходность десятилетних облигаций достигла отметки 3,095% и стала максимальной с 2011 года.
С ростом курса доллара снижалась цена на нефть, поэтому долларовым «быкам» удалось поднять курс до 62,77 руб. Против единой валюты рубль подорожал на 2 коп., поскольку евро подвергся распродаже на валютном рынке Форекс.
Курс доллара восстановился до ценового разрыва (62,58-63,23 руб.), который образовался 10 мая после праздника 9 мая. Если цена к нему вернулась, значит в ближайшие два дня она поднимется до уровня 63,23 руб. и закроет его. Аналогичной ситуации стоит ожидать от пары евро/рубль. «Евробыкам» нужно закрыть разрыв 74,50-75,00 руб.
Уровни 63,23 руб. за доллар США и 75,00 руб. за евро остаются целевыми уровнями для рублёвых пар на текущую неделю.
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