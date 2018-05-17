Рубль снова под прицелом геополитики, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В среду, 16 мая, торги по рублёвым парам закрылись снижением. Курс американского доллара снизился на 0,94%, до 61,73 руб., курс евро — на 1,18%, до 73,76 руб.

Торги открылись снижением курса рубля на фоне дешевеющей нефти. Кроме нефтяного рынка негативное влияние на рубль оказал провалившийся аукцион Минфина РФ . Ведомство разместило ОФЗ на 21,45 млрд рублей из ожидавшийся 30 млрд рублей. Курс доллара в начале сессии повышался до 62,65 руб., курс — до 73,96 руб.

Рубль чувствовал себя прекрасно по отношению к единой валюте на фоне её ослабления ко всем основным валютам. Негативом для евро выступали политический кризис в Италии и укрепление доллара США.

Спрос к рублю вернулся с повышением цены на нефть после публикации отчета Минэнерго США о снижении запасов в стране на 1,404 млн баррелей. Увеличение добычи нефти рынок проигнорировал. Цена на Brent к закрытию торгов восстановилась до $79,39. Курс доллара снизился до 61,61 руб., курс евро — до 72,64 руб.

Высокие цены на нефть и приближающийся налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту в ближайшие дни. Негативными факторами для неё выступают снижение индекса государственных облигаций России (RGBI) и подготовка новых санкций в отношении России со стороны США.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план дополнительных мер против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Из-за высоких цен на нефть участники рынка игнорируют негативные факторы для рубля. Поскольку повышение цен на нефть спровоцировано геополитикой, то для покупателей фьючерсов на нефть и рубль, нисходящая коррекция будет болезненной.

В текущей ситуации остается только рассматривать консолидацию пары доллар/рубль между уровнями 61,40 руб. и 62,80 руб. Курс евро достиг значимой поддержки на отметке 72,65 руб., от которой цена может скорректироваться в район 73,65 руб. Для более быстрого восстановления курса евро к уровню 76,10 руб., нужен положительной новостной фон из Италии и рост цены выше уровня 74,50 руб.