Инвесторы оценивают действия США, рубль соизмеряет свои возможности, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В пятницу, 11 мая, валютные торги по рублёвым парам проходили относительно спокойно. К закрытию сессии курс рубля снизился к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными. К закрытию длинных позиций по рублю трейдеров подтолкнули снижение нефтяных котировок и коррекционный рост евро в паре с долларом на Форекс.

По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара повысился на 0,36%, до 61,93 руб., курс евро — на 0,60%, до 73,97 руб. За неделю российская валюта осталась в плюсе к доллару на 0,11%, к евро — на 1,09%.

В понедельник, 14 мая, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,42%, до $76,68. Пока эксперты оценивают последствия выхода США из сделки по Ирану , спекулянты по нефти стали фиксировать прибыль. Уже сейчас по утренним торгам можно сказать, что рублёвые пары откроются ростом.

Экономический календарь для Европы и США пустой. По курсу доллара цель остается на уровне 63,23 руб. (закрытие ценового разрыва в границах диапазона 62,58— 63,23 руб. от 10 мая). По курсу евро цель сохраняется на уровне 75 руб.