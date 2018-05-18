«Бычий» импульс по Brent угасает

В четверг, 17 мая, торги на Московской бирже по рублёвым парам завершились ростом. Рубль не смог воспользоваться поддержкой нефти. К закрытию дня курс доллара восстановился до 62,19 руб., курс евро — до 73,30 руб.

В ходе американских торгов цена на нефть марки Brent повышалась до $80,47, достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года. Главным фактором для нефтяного рынка остается Иран , на который будут наложены американские санкции.

С технической точки зрения бычий импульс по Brent угасает. Спекулянты боятся покупать фьючерсы на нефть с текущих уровней, так как видят перегруженность дневных и недельных индикаторов. Вчерашний день это подтвердил. Перед закрытием дня наблюдалась фиксация прибыли.