Ещё
«Бычий» импульс по Brent угасает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бычий» импульс по Brent угасает 

Прайм 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
В четверг, 17 мая, торги на Московской бирже по рублёвым парам завершились ростом. Рубль не смог воспользоваться поддержкой нефти. К закрытию дня курс доллара восстановился до 62,19 руб., курс евро — до 73,30 руб.
В ходе американских торгов цена на нефть марки Brent повышалась до $80,47, достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года. Главным фактором для нефтяного рынка остается Иран, на который будут наложены американские санкции.
С технической точки зрения бычий импульс по Brent угасает. Спекулянты боятся покупать фьючерсы на нефть с текущих уровней, так как видят перегруженность дневных и недельных индикаторов. Вчерашний день это подтвердил. Перед закрытием дня наблюдалась фиксация прибыли.
Нефтяное ралли вызвано геополитикой, поэтому в ближайшие дни нас ожидает нисходящее коррекционное движение. Первым подтверждением начала коррекции станет падение цены ниже $78,95, вторым — ниже $77,60. Для рубля это негативный фактор. А учитывая планы США ввести в отношении России новые санкции, я сохраняю свой прогноз на повышение курсов доллара и евро до 66,50 руб. и 82,00 руб. соответственно.
Прайм: последние новости
Консолидированная чистая прибыль "Ростеха" в 2017 г выросла на 38% Банк России отозвал лицензию у банка "Акцент" Нефть продолжает торговаться у максимумов с ноября 2014 г
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды237
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост141
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал12
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала194
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног11
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение