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ВТБ прогнозирует рост рынка ипотеки на 14%
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

ВТБ прогнозирует рост рынка ипотеки на 14% 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости/Прайм. ВТБ прогнозирует рост рынка кредитования физлиц в 2018 году на 11-12%, ипотеки — на 14%, депозитов — в районе 8-8,5% — вице-президент Осипов.
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