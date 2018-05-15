Новый «белый рыцарь». Какова роль Керимова в споре за «Норникель»?

Небольшая предыстория. Основные владельцы горно-металлургической компании — Владимир Потанин Олег Дерипаска . У Потанина чуть больше акций. Бизнесмены около десяти лет с перерывами ведут корпоративную войну. В 2012-м наступило перемирие: стороны продали небольшой пакет акций Абрамовичу, который стал так называемым белым рыцарем, то есть гарантом мира и арбитром в спорах.

Но недавно срок действия соглашения закончился, и Потанин попробовал выкупить 4% «Норникеля» у Романа Аркадьевича. Дерипаска в ответ пошел в суд. Тогда они все вроде бы договорились, что купят у Абрамовича примерно по 2%, и это сохранит паритет. Но и такой вариант не устроил Дерипаску.

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«Керимову такая же роль и отводится, потому что пока акционеры не могут договориться между собой о том, чтобы данный пакет был продан в равных долях. Я думаю, это не спонтанное решение. Это решение, связанное и с общением между всеми акционерами. Плюс все-таки с точки зрения государства тоже присутствует лоббирование».

Возможно, Керимов представляет интересы какой-то из сторон конфликта. А может, у него чисто коммерческие интересы. Российские компании из-за санкций подешевели, в том числе и «Норникель». Компания перспективная, ее металлы используются в современной электронике. Правда, у Сулеймана Абусаидовича сейчас много личных неприятностей: уголовное дело во Франции и проблемы со здоровьем.

«Русал» 14 мая предложил свой вариант: акции Абрамовича может выкупить Glencore. Это тоже можно понять: швейцарский трейдер — давний партнер компании Дерипаски, до санкций продавал большую часть его металла. Но вряд ли такое предложение устроит Потанина. Исход войны прогнозирует начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов

«В судьбе «Норникеля» сейчас достаточно много неизвестных. Дерипаска после американских санкций в отношении «Русала», наверное, будет уже не очень заинтересован в дальнейшем инвестировать в «Норникель». Поэтому, вероятнее всего, или Потанин увеличит долю в компании, или же придет какой-то третий игрок, которого мы пока не знаем и который тоже станет одним из главных совладельцев «Норникеля».

Но самое важное в другом. Олег Владимирович и Владимир Олегович спорят из-за дивидендов «Норникеля». Потанин хочет вкладывать деньги в бизнес, а Дерипаске они нужны, чтобы выплачивать за свой пакет в компании. Старая схема: взять крупный кредит в банке, купить актив, а деньги выплачивать из прибыли купленной компании.

Если Потанину достанется пакет Абрамовича, это даст еще одно место в совете директоров, то есть перевес в «Норникеле», к чему Потанин явно стремится и увеличивает долю, еще и покупая акции на рынке. И тогда, вероятно, Дерипаске придется попрощаться с щедрыми выплатами. Это ставит под угрозу способность расплачиваться по кредиту и чревато тем, что бизнесмен вообще может покинуть «Норникель».

Для того чтобы бороться за влияние, нужны деньги. Половина пакета Абрамовича стоит около 700 млн долларов, а с финансами у «Русала» сейчас проблемы — компания под санкциями. Возможно, Потанин просто пользуется ситуацией, чтобы наконец одолеть ослабленного оппонента. Как говорится, ничего личного.