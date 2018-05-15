Какова роль Керимова в споре за «Норникель»?

В громком корпоративном споре всплыло новое имя. Оказывается, к пакету Романа Абрамовича в «Норникеле» выразил интерес Сулейман Керимов.
Небольшая предыстория. Основные владельцы горно-металлургической компании — Владимир Потанин и Олег Дерипаска. У Потанина чуть больше акций. Бизнесмены около десяти лет с перерывами ведут корпоративную войну. В 2012-м наступило перемирие: стороны продали небольшой пакет акций Абрамовичу, который стал так называемым белым рыцарем, то есть гарантом мира и арбитром в спорах.
Но недавно срок действия соглашения закончился, и Потанин попробовал выкупить 4% «Норникеля» у Романа Аркадьевича. Дерипаска в ответ пошел в суд. Тогда они все вроде бы договорились, что купят у Абрамовича примерно по 2%, и это сохранит паритет. Но и такой вариант не устроил Дерипаску.
Какова во всем этом роль Керимова? Возможно, он мог бы стать новым «белым рыцарем» и снова помирить стороны. Мнение эксперта инвесткомпании «Брокер КИТ Финанс» Владимира Капустянского:
«Керимову такая же роль и отводится, потому что пока акционеры не могут договориться между собой о том, чтобы данный пакет был продан в равных долях. Я думаю, это не спонтанное решение. Это решение, связанное и с общением между всеми акционерами. Плюс все-таки с точки зрения государства тоже присутствует лоббирование».
Возможно, Керимов представляет интересы какой-то из сторон конфликта. А может, у него чисто коммерческие интересы. Российские компании из-за санкций подешевели, в том числе и «Норникель». Компания перспективная, ее металлы используются в современной электронике. Правда, у Сулеймана Абусаидовича сейчас много личных неприятностей: уголовное дело во Франции и проблемы со здоровьем.
«Русал» 14 мая предложил свой вариант: акции Абрамовича может выкупить Glencore. Это тоже можно понять: швейцарский трейдер — давний партнер компании Дерипаски, до санкций продавал большую часть его металла. Но вряд ли такое предложение устроит Потанина. Исход войны прогнозирует начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов:
«В судьбе «Норникеля» сейчас достаточно много неизвестных. Дерипаска после американских санкций в отношении «Русала», наверное, будет уже не очень заинтересован в дальнейшем инвестировать в «Норникель». Поэтому, вероятнее всего, или Потанин увеличит долю в компании, или же придет какой-то третий игрок, которого мы пока не знаем и который тоже станет одним из главных совладельцев «Норникеля».
Но самое важное в другом. Олег Владимирович и Владимир Олегович спорят из-за дивидендов «Норникеля». Потанин хочет вкладывать деньги в бизнес, а Дерипаске они нужны, чтобы выплачивать за свой пакет в компании. Старая схема: взять крупный кредит в банке, купить актив, а деньги выплачивать из прибыли купленной компании.
Если Потанину достанется пакет Абрамовича, это даст еще одно место в совете директоров, то есть перевес в «Норникеле», к чему Потанин явно стремится и увеличивает долю, еще и покупая акции на рынке. И тогда, вероятно, Дерипаске придется попрощаться с щедрыми выплатами. Это ставит под угрозу способность расплачиваться по кредиту и чревато тем, что бизнесмен вообще может покинуть «Норникель».
Для того чтобы бороться за влияние, нужны деньги. Половина пакета Абрамовича стоит около 700 млн долларов, а с финансами у «Русала» сейчас проблемы — компания под санкциями. Возможно, Потанин просто пользуется ситуацией, чтобы наконец одолеть ослабленного оппонента. Как говорится, ничего личного.