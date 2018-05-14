Экспорт продукции «Беллесбумпрома» вырос в первом квартале 2018 

Экспорт в страны дальнего зарубежья за первые три месяца 2018 г. вырос на 70,4% в годовом исчислении и составил 64,7 млн долларов. 46,6% зарубежных поставок приходится на страны Евросоюза, год назад эта цифра составляла 39,9%. Из поставляемой продукции древесных плит было отгружено на 20,8 млн долларов, фанеры — на 16,1 млн, бумаги и картона — на 7,9 млн, пиломатериалов — на 5,1 млн Экспорт в страны СНГ вырос на 29,3% ($63,4 млн) в годовом исчислении относительно аналогичного периода в прошлом году.