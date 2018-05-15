Народный Доверительный Банк внес изменения в тарифы по картам Visa

Теперь карты Visa Classic и Visa Gold можно оформить в рамках тарифного плана «Выгодный».

Плата за годовое обслуживание осталась прежней и составляет по карте Visa Classic 500 рублей, 8 долларов или 7 евро, а по карте Visa Gold — 2,5 тыс. рублей, 40 долларов или 35 евро. Карты оформляются на срок от года до трех лет.

Продуктовый виджет

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и банкоматах Связь-Банка составляет 0,5%, в ПВН Связь-Банка — 0,7%. В банкоматах и ПВН иных банков денежные средства можно снять с комиссией в 1,2%, минимум 100 рублей (3 доллара либо 2 евро).