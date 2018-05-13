Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ 

Наименование
Покупка, руб.
Продажа, руб.
Цена посл. сделки, руб.
Макс цена, руб Мин цена, руб.
Объем, руб.
11.05.2018 14:40:59 148.720 149.400 146.400 3927326807
11.05.2018 14:41:03 402.400 403.750 392.450 1755092951
11.05.2018 14:39:55 2.559 2.559 2.509 30870854
11.05.2018 14:40:49 4342.000 4365.000 4236.000 2583623812
Сургнфгз
11.05.2018 14:41:04 29.690 29.765 29.450 222416636
Сургнфгз п 11.05.2018 14:41:04 31.380 31.560 31.175 377789611
ГМКННик
11.05.2018 14:41:04 10782.000 10828.000 10664.000 743484816
11.05.2018 14:40:12 3889.000 3939.000 3888.000 115075858
11.05.2018 14:40:56 236.900 237.950 233.740 8403059387
Сбербанк п 11.05.2018 14:39:59 202.590 203.320 198.110 947107026
11.05.2018 14:41:01 0.053 0.053 0.052 314098056
11.05.2018 14:41:01 0.748 0.757 0.746 235308892
11.05.2018 14:39:19 0.177 0.178 0.176 73296997
11.05.2018 14:40:47 65.040 65.440 65.000 132213665
11.05.2018 14:31:01 13.500 13.800 13.450 1962475