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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ 

Прайм 1 час назад
Наименование
Покупка, руб.
Продажа, руб.
Цена посл. сделки, руб.
Макс цена, руб  Мин цена, руб.
Объем, руб.
Газпром
11.05.2018 14:40:59  148.720  149.400  146.400  3927326807
Роснефть
11.05.2018 14:41:03  402.400  403.750  392.450  1755092951
Мосэнерго
11.05.2018 14:39:55  2.559  2.559  2.509  30870854
Лукойл
11.05.2018 14:40:49  4342.000  4365.000  4236.000  2583623812
Сургнфгз
11.05.2018 14:41:04  29.690  29.765  29.450  222416636
Сургнфгз п  11.05.2018 14:41:04  31.380  31.560  31.175  377789611
ГМКННик
11.05.2018 14:41:04  10782.000  10828.000  10664.000  743484816
Полюс Золото
11.05.2018 14:40:12  3889.000  3939.000  3888.000  115075858
Сбербанк
11.05.2018 14:40:56  236.900  237.950  233.740  8403059387
Сбербанк п  11.05.2018 14:39:59  202.590  203.320  198.110  947107026
11.05.2018 14:41:01  0.053  0.053  0.052  314098056
Русгидро
11.05.2018 14:41:01  0.748  0.757  0.746  235308892
ФСК ЕЭС
11.05.2018 14:39:19  0.177  0.178  0.176  73296997
Ростелеком
11.05.2018 14:40:47  65.040  65.440  65.000  132213665
АвтоВАЗ
11.05.2018 14:31:01  13.500  13.800  13.450  1962475
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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