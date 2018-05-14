Ещё
Рубль подешевел к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль подешевел к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи 

Свободная пресса 19 минут назад
Фото: Прайм
Российский рубль подешевел к основным валютам на вечерних торгах Московской биржи.
Так средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» на торгах Московской повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7297 руб.
При этом минимальный курс доллара составил 61,55 руб., максимальный — 61,9475 руб. Всего было заключено 20798 сделок. Объем торгов составил 154234,24 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц.
Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3554 пункта и составил 73,9435 руб.
При этом минимальный курс евро составил 73,775 руб., максимальный — 74,12 руб. Всего было заключено 4592 сделки, объём торгов составил 16732,02 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц.
Новости курса валют: Центробанк установил курсы валют на 15 мая  Новости экономики: Силуанов рассказал о планах правительства по повышению НДФЛ
Свободная пресса: последние новости
В Германии через суд пытаются сорвать строительство «Северного потока-2» Центробанк установил курсы валют на 15 мая Запад выставляет Украину на торги
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии начали задерживать россиян112
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня31
Кобзон отказался открывать Крымский мост442
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37048
Украинские боевые дельфины не подчинились россиянам51
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение