Рубль подешевел к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи

Российский рубль подешевел к основным валютам на вечерних торгах Московской биржи

Так средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» на торгах Московской повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7297 руб.

При этом минимальный курс доллара составил 61,55 руб., максимальный — 61,9475 руб. Всего было заключено 20798 сделок. Объем торгов составил 154234,24 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц.

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3554 пункта и составил 73,9435 руб.

При этом минимальный курс евро составил 73,775 руб., максимальный — 74,12 руб. Всего было заключено 4592 сделки, объём торгов составил 16732,02 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц.