Федеральный бюджет в 2018 году будет исполнен с профицитом

Поправки в бюджет на этот раз не сопровождаются пояснительной запиской и корректировками макропрогноза. Минфин не ответил на запрос "Российской газеты" о том, какими изменениями прогнозных показателей он руководствовался. Минэкономразвития также не ответило на запрос «РГ» о сроках публикации обновленного прогноза (обычно он представляется в начале апреля).

Минфин повысил оценку доходов на этот год на 1,77 триллиона рублей, до 17 триллионов. Оценка дополнительных, сверх «цены отсечения» бюджетного правила, нефтегазовых доходов увеличена сразу в пять раз (до 2,7 триллиона рублей) на фоне хорошей текущей конъюнктуры (за январь-апрель средняя цена нефти составила 163 процента от заложенной в бюджет, ее рублевая цена превышает 4500 рублей при заложенных 2800).

Это, однако, не обещает сколько-нибудь серьезных успехов ведомственным лоббистам. По бюджетному правилу рост нефтегазовых доходов не может быть основанием для увеличения расходов — и по проекту они должны вырасти лишь на 62 миллиарда рублей, то есть фактически останутся без изменений.

Поправки предусматривают рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность (на 20,3 миллиарда рублей), межбюджетные трансферты (8,6, в основном субсидии регионам и муниципалитетам), охрану окружающей среды (5,7), культуру и кинематографию (5,4), экономику (5,1), спорт (4,3), здравоохранение (3,6), образование (3,5), оборону (2,3), ЖКХ (1,7), СМИ (0,8 миллиарда).

Уменьшению подлежат расходы на разделы «Общегосударственные вопросы» (на 30,7 миллиарда, включают расходы на органы власти) и «Социальная политика» (на 52,9 миллиарда).

Последнее в основном объясняется сокращением на 61,3 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ на обязательное пенсионное страхование. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в прошлом году, сообщили «РГ» в пресс-службе минфина. Он мог быть вызван как ростом зарплат (на 7,2 процента в номинальном выражении за прошлый год), так и улучшением администрирования взносов. Как рассказали «РГ» в пресс-службе Пенсионного фонда РФ, переходящие остатки его бюджета 2017 года составили 234,2 миллиарда рублей. Они направляются на выплаты пенсий в этом году.

Баланс предложенных минфином поправок предполагает, что федеральный бюджет потратит на пенсионеров в этом году на 51,5 миллиарда рублей меньше, чем предполагалось. Вместе с тем общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 миллиард рублей, до 7,35 триллиона.