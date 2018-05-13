Экс-помощник Трампа лоббирует интересы En+

Бывший помощник президента США Брайан Ланза заключил контракт с En+ Group , контролирующей "Русал" , чтобы защищать ее интересы в США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs заключили контракт с En+ Group, который предусматривает лоббистскую деятельность.

Как отмечается, Ланза будет представлять руководство компании, но не ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску

Ранее министр финансов США Ствиен Мнучин заявил о нежелании разорять "Русал".

По его словам, "Русал" не был целью американских санкций против России — они были нацелены на руководителя компании Олега Дерипаску.

Мнучин подчеркнул, что если Дерипаска избавится от контрольного пакета акций, то "Русал" будет вычеркнут из санкционного списка.