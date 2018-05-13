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Экс-помощник Трампа лоббирует интересы En+
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Экс-помощник Трампа лоббирует интересы En+ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший помощник президента США Брайан Ланза заключил контракт с En+ Group, контролирующей "Русал", чтобы защищать ее интересы в США. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs заключили контракт с En+ Group, который предусматривает лоббистскую деятельность.
Как отмечается, Ланза будет представлять руководство компании, но не ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску.
Ранее министр финансов США Ствиен Мнучин заявил о нежелании разорять "Русал".
По его словам, "Русал" не был целью американских санкций против России — они были нацелены на руководителя компании Олега Дерипаску.
Мнучин подчеркнул, что если Дерипаска избавится от контрольного пакета акций, то "Русал" будет вычеркнут из санкционного списка.
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