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ВТБ пытается взыскать с бывших владельцев «Технологии металлов» 838 млн рублей за долги «Псковгеокабеля»
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ВТБ пытается взыскать с бывших владельцев «Технологии металлов» 838 млн рублей за долги «Псковгеокабеля» 

Псковская губерния 1 час назад
Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «Торговый Дом „ТМ“ о взыскании 838 млн 370 тыс. 059 рублей. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, в рамках данного дела привлечено ООО „Псковгеокабель“. В 2012-2014 годах между ВТБ и ООО „Псковгеокабель“, учредителем которого выступает ООО „Торговый Дом „ТМ“ (оно же выступало поручителем), были заключены несколько кредитных договоров, однако средства в значительном объёме выплачены не были. В итоге банк передал в суд несколько исковых требований: на сумму 156 млн 502 тыс. 355 руб., 90 млн 715 тыс. 661 руб., 472 млн 273 тыс. 701 руб., 25 млн 865 тыс. 404 руб. В судебном заседании представитель ООО „Торговый Дом „ТМ“ представил отзыв на исковое заявление, не оспаривает наличие задолженности у основного заемщика перед банком и сам договор поручительства, но полагает, что „Псковгеокабель“ может и должен сам погасить образовавшую задолженность. По одному из исков — на сумму 93 млн 012 тыс. 937 рублей суд удовлетворил иск ВТБ 7 мая, установив, что 31 августа 2015 года в обеспечение исполнения обязательств по договору между банком и ООО „Торговый дом „ТМ“ (поручитель) был заключен договор поручительства. „Псковгеокабель“ отказался платить по обязательствам в связи с отстутствием средств. Отметим, учредитель ООО „Торговый Дом „ТМ“ — семья бывших владельцев ГК „Технология металлов“. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
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