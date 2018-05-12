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Минфин выделил на соцвыплаты крымчанам более 3,6 млрд рублей
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Минфин выделил на соцвыплаты крымчанам более 3,6 млрд рублей 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. С января по апрель этого года Министерство финансов Крыма направило на социальные выплаты крымчанам более 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила профильный министр Ирина Кивико.
Как отметили в министерстве, это на 109 млн рублей больше суммы, выделенной за аналогичный период прошлого года.
По словам Кивико, из федерального бюджета направлено более 863 млн рублей, из бюджета Республики Крым — почти 2,8 млрд рублей. Всего в текущем году на эти выплаты в республиканском бюджете предусмотрено 10,7 млрд рублей.
Деньги направлены, в том числе, на выплату государственным лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и уволенным в связи с ликвидацией организаций (358 млн рублей). Кроме того, около 197 млн рублей предусмотрено на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
На оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан направлено 195,5 млн рублей, на социальные выплаты безработным — 76,7 млн рублей.
Кивико отметила, что все заявки, поступившие как от Министерства труда и социальной защиты, так и от Министерства образования, науки и молодежи Республики, профинансированы в полном объеме и вовремя.
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