Наводнение в Турции: жуткий поток сносит машины с людьми в Анкаре

Турки ожидали, что сильный дождь будет идти в течение трех часов, однако весь поток воды обрушился на Анкару всего за 9 минут. В результате водостоки оказались бессильны, и улицы превратились в бурные реки.

На видео, снятом очевидцами, видно, как мощный поток воды несет легковушки и грузовики вниз по улице, в некоторых из них сидят люди. Один из автолюбителей и вовсе сидит на капоте своей машины, то ли не сумев вовремя укрыться в безопасном месте, то ли не пожелав расстаться со своим авто.

К счастью, никто не погиб, лишь трое людей в городе пострадали и вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Чего не скажешь о машинах — большинству понадобится капитальный ремонт, причем не только кузовной, но и восстановление салона и мотороного отсека.

Но сначала свою машину придется разыскать.