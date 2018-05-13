Ещё
Наводнение в Турции: жуткий поток сносит машины с людьми в Анкаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наводнение в Турции: жуткий поток сносит машины с людьми в Анкаре 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Турки ожидали, что сильный дождь будет идти в течение трех часов, однако весь поток воды обрушился на Анкару всего за 9 минут. В результате водостоки оказались бессильны, и улицы превратились в бурные реки.
На видео, снятом очевидцами, видно, как мощный поток воды несет легковушки и грузовики вниз по улице, в некоторых из них сидят люди. Один из автолюбителей и вовсе сидит на капоте своей машины, то ли не сумев вовремя укрыться в безопасном месте, то ли не пожелав расстаться со своим авто.
К счастью, никто не погиб, лишь трое людей в городе пострадали и вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Чего не скажешь о машинах — большинству понадобится капитальный ремонт, причем не только кузовной, но и восстановление салона и мотороного отсека.
Но сначала свою машину придется разыскать.
Авторамблер: последние новости
Названа стоимость охраны Крымского моста На Украине хотят забрать Крымский мост себе в виде компенсации Армянам и казахам разрешили не менять права на российские
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену21
В Донбассе идут интенсивные боевые действия817
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции106
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской160
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»62
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Статьи
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:55
В Донбассе идут интенсивные боевые действия
Украина В мире
03:56
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение