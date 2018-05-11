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Прокуратура Венесуэлы выявила хищения почти на $1,2 млрд в нефтяной госкомпании PDVSA
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Прокуратура Венесуэлы выявила хищения почти на $1,2 млрд в нефтяной госкомпании PDVSA 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 11 мая /ПРАЙМ/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил в пятницу о выявленной ведомством растрате почти 1,2 миллиардов долларов в государственной нефтяной компании PDVSA.
По его словам, всего обнаружено порядка 23,2 тысячи незаконных закупок в течение четырех лет, осуществленных через одно из представительств компании. «Он (Сааб) сообщил, что были рассмотрены 52 заявления и подтвержден ущерб из-за завышения цен на 1,162 миллиарда долларов», — приводит генпрокуратура заявление Сааба.
В схеме участвовали в общей сложности 32 компании, которые, в частности, использовали схему закупок в самой Венесуэле, которые якобы осуществлялись через Нидерланды.
Сааб отметил также, что четыре их этих компаний принадлежат Роберту Ринкону и Абрахаму Шиере, против которых в США ведется следствие в связи с выплатой более 1 миллиарда долларов взяток для получения контрактов с PDVSA.
В конце 2017 года министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки контрактов PDVSA и ее предприятий на фоне громкого коррупционного скандала вокруг PDVSA и задержания Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции.
Кроме того Венесуэла разыскивает бывшего постоянного представителя страны при ООН и экс-главу PDVSA Рафаэля Рамиреса. Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA.
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