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«360» изучил лучшие предложения рефинансирования от банков
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«360» изучил лучшие предложения рефинансирования от банков 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Рефинансирование или перекредитование — это единственный выход, если вы хотите избавится от многочисленных кредитов в разных банках или снизить процентную ставку. «360» изучил лучшие предложения на рынке рефинансирования.
Рефинансировать — значит получить новый займ на более выгодных условиях. Перекредитование применяется широко и хорошо себя показало. Можно не только снизить процентную ставку, сумму ежемесячного платежа и увеличить срок погашения, но — самое главное — заменить кредиты в нескольких банках — на один и в одном.
Нужно помнить, что кредит на рефинансирование считается целевым. Нужно будет подтвердить, что средства вы берете не на новую машину, а чтобы погасить старую задолженность. Конечно, нужно быть ответственным заемщиком: одно из самых главных условий рефинансирования — отсутствие просрочек по платежам.
Если говорить о конкретных деньгах, по статистике банка «Возрождение», каждый второй клиент оформляет кредит на сумму около 450-500 тысяч рублей. На так называемых «миллионщиков», тех, кто берет от 1 миллиона и выше и на которых рассчитано недавнее масштабное снижение ставок «Сбербанком», приходится всего-то 7-10 процентов заемщиков.
На сумму в полмиллиона плюс-минус приходятся одни из самых крупных бытовых трат. Это и покупка автомобиля в семью, ремонт, поездка в отпуск, покупка дачи или оплата образования детей. Казалось бы — можно и накопить, но не у всех получается в силу разных причин. И в таком случае кредит под минимальные проценты — решение сложной и важной жизненной задачи.
Самое выгодное предложение, причем не только для своих постоянных клиентов, но и для новых, делает банк «Возрождение». Кредит в 500 тысяч рублей и больше можно взять под 12,4 процента годовых на срок до 7 лет. И что самое главное, никакого страхования или дополнительных комиссий. Далее по списку банки, которые при тех же условиях берут процент больше. У ВТБ и «Сбербанка» ставка уже 12,5 процентов в год, у «ЮниКредит» — почти 16 процентов в год, у «Московского Кредитного» для тех новых клиентов — 17 процентов.
Как показывает обзор рынка, всегда самые выгодные предложения банки делают своим постоянным или зарплатным клиентам. Но не удивляйтесь, если вдруг обратитесь в свой банк, а процентная ставка окажется высокой. Как правило, банки поднимают ставки, если вы, например, вовремя не подтвердили целевое использование кредита или отказались от страховки. Но есть и хорошие примеры — банки, которые напротив, снижают ставки по уже выданным кредитам. «Возрождение» не только предлагает низкую ставку 12,4 процента, но еще может и снизить ее через год, если вы все это время будете гасить кредит без просрочек.
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