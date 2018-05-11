Доход главы «Роскосмоса» в 2017 году составил 108,6 млн рублей

Доход гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова в 2017 году составил 108,6 млн руб., из которых 71,5 млн руб. — по основному месту работы, следует из его декларации о доходах.

Комарову принадлежат пять земельных участков (3,3 тыс., 3,5 тыс., 3,6 тыс., 545, 880 кв. м), жилой дом (2,4 тыс. кв. м) квартира (117,7 кв. м), участок газопровода (368,1 кв. м) и нежилое помещение (165,7 кв. м). В пользовании главы «Роскосмоса» также находится земельный участок (670 кв. м). Все объекты находятся в России . Кроме того, у Комарова есть два автомобиля: LADA Largus и Mercedes-Benz Viano.

В 2016 году Игорь Комаров заработал 96,3 млн руб. Таким образом, за год показатель вырос на 12,8%.