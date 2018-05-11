Австралия ограничит расчеты наличными

Австралийское правительство объявило, что в скором времени расчеты наличными в сумме свыше 10 тысяч австралийских долларов (около 7,5 тысячи долларов США) будут считаться незаконными, пишет The Guardian

Такая мера предлагается в рамках борьбы с организованной преступностью, уклонением от уплаты налогов и незаконной торговлей табачными изделиями. Кроме того, она направлена на «поощрение перехода к цифровому обществу». Так, крупные покупки можно будет совершать с помощью чеков и банковских карт.

В дополнение к вышеупомянутому запрету правительство выделило налоговому управлению 319 миллионов долларов на разработку новой стратегии для борьбы с теневой экономикой. В течение следующих четырех лет власти надеются получить налоговые поступления в размере 3,6 миллиарда долларов.