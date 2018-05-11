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Австралия ограничит расчеты наличными
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Австралия ограничит расчеты наличными 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Австралийское правительство объявило, что в скором времени расчеты наличными в сумме свыше 10 тысяч австралийских долларов (около 7,5 тысячи долларов США) будут считаться незаконными, пишет The Guardian.
Такая мера предлагается в рамках борьбы с организованной преступностью, уклонением от уплаты налогов и незаконной торговлей табачными изделиями. Кроме того, она направлена на «поощрение перехода к цифровому обществу». Так, крупные покупки можно будет совершать с помощью чеков и банковских карт.
В дополнение к вышеупомянутому запрету правительство выделило налоговому управлению 319 миллионов долларов на разработку новой стратегии для борьбы с теневой экономикой. В течение следующих четырех лет власти надеются получить налоговые поступления в размере 3,6 миллиарда долларов.
В настоящее время примерно 37 процентов всех коммерческих операций в Австралии производятся с использованием наличных средств. Для сравнения, в США эта доля составляет 32 процента, в Швеции — 15 процентов.
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