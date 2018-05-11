Курс рубля повысился к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи

Российская валюта продолжает укрепляться к доллару и евро.

Так, средневзвешенный курс американского доллара со сроком расчетов «завтра» на вечерних торгах Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6726 руб.

При этом минимальный курс доллара США составил 61,415 руб., максимальный — 61,93 руб. Всего было заключено 27847 сделок, а объём торгов составил 202237,09 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» также понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2501 пункт и составил 73,5685 руб.

Минимальный курс евро составил 73,385 руб., максимальный — 73,935 руб. Всего было заключено 4090 сделок, объём торгов составил 16596,6 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Центробанк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 12 мая. Доллар, и евро в субботу вновь будут заметно понижены в цене.

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