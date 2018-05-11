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Курс доллара по итогам основной биржевой сессии повысился на 15 копеек, евро — на 40
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Курс доллара по итогам основной биржевой сессии повысился на 15 копеек, евро — на 40 

Банки.ру 57 минут назад
Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на 19:02 мск повысился на 15 копеек и составил 61,86 рубля. Курс евро вырос на 40 копеек, остановившись на отметке 73,93 рубля.
Максимальный курс сделки по доллару равнялся 61,93 рубля, минимальный — 61,42. Всего за торговый день совершено 27 853 сделки на 3 млрд 279 млн 249 тыс. долларов.
Максимальный курс сделки по евро составил 73,94 рубля, минимальный — 73,39. Всего за торговый день совершено 4 093 сделки на 225 млн 634 тыс. евро.
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