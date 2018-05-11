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«Резерв Инвест» Алекперова и Федуна продал акции «Лукойла» на 80 млн рублей
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«Резерв Инвест» Алекперова и Федуна продал акции «Лукойла» на 80 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Резерв Инвест», связанная с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, продала 20,6 тыс. акций «Лукойла» на общую сумму 79,969 млн рублей, следует из материалов «Лукойла».
Сделка была совершена 13 апреля 2018 года
Компания «Менеджмент-Центр», также связанная с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, продала 20,6 тыс. акций «Лукойла» на общую сумму 19,64 млн рублей.
Сделка была совершена 6 апреля 2018 года
Как сообщалось ранее, в декабре 2016 — январе 2017 года компания «Менеджмент-Центр» приобрела акции «Лукойла» на 784 млн рублей. В феврале-апреле 2018 года компания продала акции «Лукойла» на 241,8 млн рублей.
Компания «Резерв Инвест» в октябре-ноябре 2016 года приобрела акции «Лукойла» на сумму около $32,76 млн
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