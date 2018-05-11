«Резерв Инвест» Алекперова и Федуна продал акции «Лукойла» на 80 млн рублей

Сделка была совершена 13 апреля 2018 года

Компания «Менеджмент-Центр», также связанная с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, продала 20,6 тыс. акций «Лукойла» на общую сумму 19,64 млн рублей.

Сделка была совершена 6 апреля 2018 года

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 — январе 2017 года компания «Менеджмент-Центр» приобрела акции «Лукойла» на 784 млн рублей. В феврале-апреле 2018 года компания продала акции «Лукойла» на 241,8 млн рублей.

Компания «Резерв Инвест» в октябре-ноябре 2016 года приобрела акции «Лукойла» на сумму около $32,76 млн