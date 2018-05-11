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ЦБ направил банкам рекомендацию по размещению субординированных облигаций для физлиц
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ЦБ направил банкам рекомендацию по размещению субординированных облигаций для физлиц 

Rambler News Service 1 час назад
ЦБ направил банкам информационное письмо, в котором порекомендовал размещать субординированные облигации физлицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
«Банк России при размещении субординированных облигационных займов физическим лицам в целях включения привлеченных денежных средств в состав собственных средств (капитала) кредитных организаций во избежание возможных потерь розничных инвесторов вследствие высокого риска вложений в субординированные облигационные займы кредитных организаций рекомендует размещать субординированные облигационные займы среди физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами», — говорится в документе.
Отмечается, что соответствующие изменения предусмотрены в проекте новой редакции положения ЦБ № 395-П ««О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
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