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ФК «Ростов» согласился выплатить 13,67 млн рублей по мировому соглашению с бывшим кредитором
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ФК «Ростов» согласился выплатить 13,67 млн рублей по мировому соглашению с бывшим кредитором 

Rambler News Service 1 час назад
Футбольный клуб «Ростов» согласился выплатить 13,67 млн рублей бывшему спонсору кредитору, компании «Агрофест-Дон, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Иск был подан в 2014 году, по нему „Агрофест-Дон“ требовал от клуба 28,067 млн рублей „за пользование чужими деньгами“.
В материале дела указано, что компания отказывается от части долга взамен на гарантии оплаты до конца 2018 года.
Всего „Агрофест-Дон“ подал к клубу 10 исков на общую сумму 58,7 млн рублей, а также один иск о банкротстве. В данный момент все производства по этим делам прекращены.
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