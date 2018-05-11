ФК «Ростов» согласился выплатить 13,67 млн рублей по мировому соглашению с бывшим кредитором

Футбольный клуб «Ростов» согласился выплатить 13,67 млн рублей бывшему спонсору кредитору, компании «Агрофест-Дон, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в 2014 году, по нему „Агрофест-Дон“ требовал от клуба 28,067 млн рублей „за пользование чужими деньгами“.

В материале дела указано, что компания отказывается от части долга взамен на гарантии оплаты до конца 2018 года.

Всего „Агрофест-Дон“ подал к клубу 10 исков на общую сумму 58,7 млн рублей, а также один иск о банкротстве. В данный момент все производства по этим делам прекращены.