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Внешнеторговый оборот ПФО в I квартале вырос на 15,4%
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Внешнеторговый оборот ПФО в I квартале вырос на 15,4% 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.
Экспорт за первые три месяца года составил 9,32 млрд долларов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В товарной структуре преобладали минеральные продукты, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, каучук.
Импорт составил 3,603 млрд долларов, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В товарной структуре импорта лидируют машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, каучук, а также металлы и изделия из них.
В I квартале 2018 года товарооборот ПФО со странами дальнего зарубежья составил 10,305 млрд долларов, со странами СНГ — 2,618 млрд
Товарооборот Нижегородской области за указанный период увеличился в 1,6 раза, до 2,048 млрд долларов: экспорт вырос в 1,7 раза (до 1,293 млрд), импорт увеличился на 38,6% (до 755,097 млн).
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