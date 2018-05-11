Внешнеторговый оборот ПФО в I квартале вырос на 15,4%

Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

Экспорт за первые три месяца года составил 9,32 млрд долларов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В товарной структуре преобладали минеральные продукты, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, каучук.

Импорт составил 3,603 млрд долларов, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В товарной структуре импорта лидируют машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, каучук, а также металлы и изделия из них.

В I квартале 2018 года товарооборот ПФО со странами дальнего зарубежья составил 10,305 млрд долларов, со странами СНГ — 2,618 млрд