Прибыль группы ОТП в России по МСФО в I квартале выросла на 25%

Прибыль группы ОТП в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам I квартала 2018 года составила 1,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом прибыль увеличилась на 25%, говорится в сообщении ОТП.

Чистые комиссионные доходы выросли на 20% в рублевом выражении и составили 1,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка увеличился на 23% и достиг 121,5 млрд рублей. При этом объем розничных кредитов вырос за год на 19% до 107,3 млрд рублей, объем корпоративных кредитов — на 74% до 14,2 млрд рублей.

Портфель розничных депозитов увеличился на 7% до 59,5 млрд рублей, корпоративных — на 9% до 11,8 млрд

Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, сократилась с 19,4% до 15,4%.

Рентабельность активов (ROA) увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 5,5%, а рентабельность капитала (ROE) — на 2,3 п.п. до 25,7%.

Показатель достаточности капитала Н 1.0 по состоянию на 1 апреля 2018 года равнялся 16%.

По словам президента ОТП Банка Ильи Чижевского, российский бизнес группы ОТП показал лучший исторический результат для I квартала за все годы работы группы в России. «В течение этого года мы планируем продолжить уверенный рост по всем направлениям бизнеса», — подчеркнул он.