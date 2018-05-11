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Прибыль группы ОТП в России по МСФО в I квартале выросла на 25%
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Прибыль группы ОТП в России по МСФО в I квартале выросла на 25% 

Банки.ру 1 час назад
Прибыль группы ОТП в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам I квартала 2018 года составила 1,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом прибыль увеличилась на 25%, говорится в сообщении ОТП.
Чистые комиссионные доходы выросли на 20% в рублевом выражении и составили 1,4 млрд рублей.
Совокупный кредитный портфель банка увеличился на 23% и достиг 121,5 млрд рублей. При этом объем розничных кредитов вырос за год на 19% до 107,3 млрд рублей, объем корпоративных кредитов — на 74% до 14,2 млрд рублей.
Портфель розничных депозитов увеличился на 7% до 59,5 млрд рублей, корпоративных — на 9% до 11,8 млрд
Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, сократилась с 19,4% до 15,4%.
Рентабельность активов (ROA) увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 5,5%, а рентабельность капитала (ROE) — на 2,3 п.п. до 25,7%.
Показатель достаточности капитала Н 1.0 по состоянию на 1 апреля 2018 года равнялся 16%.
По словам президента ОТП Банка Ильи Чижевского, российский бизнес группы ОТП показал лучший исторический результат для I квартала за все годы работы группы в России. «В течение этого года мы планируем продолжить уверенный рост по всем направлениям бизнеса», — подчеркнул он.
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