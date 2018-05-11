Ушаков: Путин и Лукашенко на встрече 14 мая обсудят развитие торговых связей

Об этом журналистам сообщил и.о. помощника главы российского государства Юрий Ушаков.

Переговоры состоятся на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «В ходе встречи имеется в виду затронуть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей», — сказал Ушаков.

Это будет первая встреча Путина и Лукашенко в текущем году. В 2017 году главы государств встречались восемь раз.

Ушаков напомнил, что товарооборот РФ и Белоруссии в 2017 году вырос на 23,5% — до $32,42 млрд, за первые два месяца текущего года он увеличился на 20,6%. Россия удерживает первое место по капиталовложениям в белорусскую экономику (почти $4 млрд), в штатном режиме осуществляются поставки в Белоруссию энергоносителей — в 2017 году их объем составил 19,01 млрд куб м газа и 18 млн тонн нефти, в первом квартале текущего года — 6 млрд куб м газа и 4,5 млн тонн нефти.

По словам Ушакова, до 2020 года Газпром , являющийся собственником белорусского участка газопровода «Ямал — Европа», «планирует инвестировать в развитие газотранспортной системы Белоруссии $2 — 2,5 млрд, в увеличение мощностей подземных хранилищ газа — $1,1 млрд».