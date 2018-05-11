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Ушаков: Путин и Лукашенко на встрече 14 мая обсудят развитие торговых связей
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Ушаков: Путин и Лукашенко на встрече 14 мая обсудят развитие торговых связей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — на встрече в Сочи 14 мая обсудят, прежде всего, развитие торгово-экономических связей двух стран.
Об этом журналистам сообщил и.о. помощника главы российского государства Юрий Ушаков.
Переговоры состоятся на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «В ходе встречи имеется в виду затронуть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей», — сказал Ушаков.
Это будет первая встреча Путина и Лукашенко в текущем году. В 2017 году главы государств встречались восемь раз.
Ушаков напомнил, что товарооборот РФ и Белоруссии в 2017 году вырос на 23,5% — до $32,42 млрд, за первые два месяца текущего года он увеличился на 20,6%. Россия удерживает первое место по капиталовложениям в белорусскую экономику (почти $4 млрд), в штатном режиме осуществляются поставки в Белоруссию энергоносителей — в 2017 году их объем составил 19,01 млрд куб м газа и 18 млн тонн нефти, в первом квартале текущего года — 6 млрд куб м газа и 4,5 млн тонн нефти.
По словам Ушакова, до 2020 года Газпром, являющийся собственником белорусского участка газопровода «Ямал — Европа», «планирует инвестировать в развитие газотранспортной системы Белоруссии $2 — 2,5 млрд, в увеличение мощностей подземных хранилищ газа — $1,1 млрд».
И.о. помощника президента обратил также внимание на системный и многоплановый характер внешнеполитического взаимодействия двух стран. «Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других многосторонних организациях», — сказал Ушаков.
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