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Профицит торгового баланса РФ в марте вырос на 21,7%
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Профицит торгового баланса РФ в марте вырос на 21,7% 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Профицит торгового баланса России вырос в марте 2018 года на 21,7% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до $15 млрд Об этом говорится в материалах Банка России.
Экспорт товаров в марте вырос на 17,8%, до почти $36,9 млрд, импорт — на 15,2%, до $21,9 млрд
По итогам первого квартала текущего года профицит торгового баланса увеличился на 28,1% к аналогичному периоду 2017 года, до $44,18 млрд В том числе экспорт составил $101,49 млрд (+22,9%), импорт — $57,31 млрд (+19,1%).
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