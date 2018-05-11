Профицит торгового баланса РФ в марте вырос на 21,7%

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Профицит торгового баланса России вырос в марте 2018 года на 21,7% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до $15 млрд Об этом говорится в материалах Банка России

Экспорт товаров в марте вырос на 17,8%, до почти $36,9 млрд, импорт — на 15,2%, до $21,9 млрд

По итогам первого квартала текущего года профицит торгового баланса увеличился на 28,1% к аналогичному периоду 2017 года, до $44,18 млрд В том числе экспорт составил $101,49 млрд (+22,9%), импорт — $57,31 млрд (+19,1%).