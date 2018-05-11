Все о рефинансировании ипотеки в 2018 году

В условиях ипотеки сегодня живет, наверное, каждая вторая российская семья, и легко это дается далеко не всем. Именно поэтому востребованность такой процедуры, как рефинансирование ипотечного кредита, велика. С помощью рефинансирования можно погасить ипотеку в одном банке с помощью нового займа в другом, но уже под более низкий процент. Так как же будет рефинансироваться ипотека в этом году?

Прогнозы

Прежде всего, эксперты ожидают рост числа рефинансируемых ипотечных кредитов более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Если в прошлом году объем кредитов к рефинансированию достигал 150 млрд рублей, то в этом году он может увеличиться до 400 млрд По большей части это будет ипотека, выданная в 2015 и 2016 годах, после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 17%.

Объем рефинансирования ипотеки за этот год составит от 10 (по самым скромным подсчетам) до 20% от общей выдачи ипотечных кредитов. Уже в первом квартале 2018 года доля рефинансированной ипотеки от общего объема равнялась 15% или 90 млрд рублей, причем рефинансировать свой кредит решили 45 тыс. заемщиков. В прошлом году это значение достигало 7,5%. Отметим, что спрос на рефинансирование возрос во второй половине 2017 года, а наивысшей точки — 15,6% — он достиг в феврале текущего года. А вот во втором полугодии доля рефинансирования в выдаче ипотеки, скорее всего, сократится до 10%. Ведь большинство заемщиков, которые хотели рефинансировать ипотеку, уже сделали это, кроме того, ключевая ставка Банка России может снизиться с 7,25% до 6,75%.

Почему рефинансирование выгодно банкам?

Рефинансируют кредиты обычно в других банках, и те получают новых клиентов, при этом понимая, как тот или иной клиент платил долгосрочный кредит раньше. А еще рефинансированная ипотека не влияет на кредитный портфель банка в отличие от вновь выданной. Клиент получает заем по меньшей ставке, старый кредит гасится, а новый не приводит к увеличению ипотечного портфеля.

Почему не все рефинансируют ипотеку?

Обстоятельства бывают разные, и не все имеют возможность рефинансировать свою ипотеку. Кому-то это не нужно, потому что даже при получении кредита под 13% и более они попали в программу субсидирования процентных ставок. Кто-то слишком консервативен для рефинансирования, а тем, кто имел просроченные платежи по ипотеке, оно и вовсе недоступно.

Где рефинансируют ипотеку чаще всего?