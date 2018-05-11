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Рубль пытается угнаться за нефтью, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»
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Рубль пытается угнаться за нефтью, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 1 час назад
Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся укороченной рабочей недели вырос против доллара — к максимумам с конца апреля и за месяц — против евро.
Основным поводом для укрепления российской валюты стал подскок рынка нефти в район 78 долларов за баррель — к максимумам с конца 2014 года. Отступление геополитических рисков на второй план также поддержало курс российской валюты.
В результате, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу терял около 1 рубля до уровня 61,56 рубля, а евро — 1,15 рубля — до 73,64 рубля.
Рубль нашел поддержку у нефти
Рубль начал торговую неделю с ослабления против основных резервных валют. Рост доллара на форексе, где евро закрепился ниже отметки 1,2 доллара, сигнализировал об ослаблении спроса на рисковые активы. При этом закрепление рынка нефти выше 75 долларов за баррель не помогало рублю.
Определенное давление на рубль оказало сообщение, что Минфин РФ с 10 мая по 6 июня планирует купить на внутреннем рынке валюту на рекордную сумму до 322,8 миллиарда рублей при ежедневных операциях в 16,1 миллиарда рублей. Таким образом, Минфин увеличит покупки валюты по сравнению с плановыми ежедневными операциями в 11,5 миллиарда рублей и суммарным объемом в 240,7 миллиарда рублей в период с 6 апреля по 8 мая.
Отсутствие на завершающейся неделе аукциона Минфина РФ по продаже ОФЗ также убрало поддержку в виде повышенного спроса на рубли. При этом валюта РФ довольно спокойно реагировала на поступившие предложения кандидатур, которые могут сформировать новое правительство РФ после инаугурации Владимира Путина на посту президента России.
Ситуацию на рынке нефти и соответственно — на рынке валюты РФ преломило решение США выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.
Президент США Дональд Трамп при этом объявил о восстановлении всех санкций, в том числе, направленных против нефтяного сектора Ирана, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Это подтолкнуло котировки марки Brent в район 78 долларов за баррель — к максимуму примерно за 3,5 года и дало рублю шанс на восстановление.
В итоге к завершению недели доллар опустился против рубля в район минимума с конца апреля, а евро — до месячного минимума — сказалось сползание европейской валюты на форексе ниже уровня 1,19 доллара.
ПРОГНОЗЫ
Тем не менее, рубль на завершающейся неделе рос к доллару медленнее, чем нефть. В итоге, рублевая цена «черного золота» обновила многолетний максимум выше уровня 4,75 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Это свидетельствует о перепроданности российской валюты относительно «черного золота», и есть потенциал для ее коррекции.
При этом решение США по Ирану было воспринято Европой неоднозначно, что дает надежду и на локальное ослабление санкционного давления Запада на Россию.
Сохранение нефтяных котировок на 3,5-летних максимумах даст поддержку курсу российской валюты. Налоговый период мая также должен поддержать спрос на рубли на первой полноценной рабочей неделе мая.
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