Рубль днем мало менялся к доллару и евро, притормозив после взлета накануне

Дорогая нефть продолжает оказывать поддержку российской валюте, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.18 мск снижался на 6 копеек — до 61,65 рубля, курс евро рос на 7 копеек, до 73,60 рубля.

По итогам валютных торгов четверга курс доллара упал на 1,52 рубля, евро — на 1,48 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Российская валюта днем в пятницу мало менялась к доллару и к евро в рамках стабилизации после уверенного взлета накануне, произошедшего на фоне обновления рынком нефти максимумов за 3,5 года — выше 77 долларов за баррель Brent. Рынки продолжают оценивать возможность сбоя поставок нефти из-за решения США выйти из ядерного соглашения с Ираном и намерения восстановить санкции против страны.

Между тем, озвученные Минфином РФ планы с 10 мая нарастить покупки валюты до исторического максимума в 16,1 миллиарда рублей в день добавляют давления на курс рубля, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем менялись к рублю разнонаправленно в пределах 0,1%. Рублевая цена «черного золота» при этом обновляет многолетние максимумы выше уровня 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе стартует традиционный налоговый период РФ , который, как правило, оказывает рублю поддержку или как минимум сдерживает понижательное давление в периоды турбулентности, рассуждает Роман Блинов из компании «Международный финансовый центр».

"Поскольку геополитический фон немного успокоился, а нефть остается на высоких позициях, можно рассчитывать на дальнейшие укрепление рубля. Однако важно помнить, что большее влияние на курсовую динамику сейчас оказывает не нефть, а доллар. Так что в любом случае общие настроения по американской валюте на форексе в обозримом будущем будут отражаться на поведении рубля", — добавил он.

Повышательное ралли доллара забуксовало после масштабного движения вверх с середины апреля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка