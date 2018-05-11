Арбатские юристы возместят моральный вред недовольному клиенту

Москве суд взыскал с юридической компании полученный аванс и компенсации в пользу клиента, по требованию которого не были предоставлены проекты заказанных документов.

Как следует из материалов дела, москвич обратился за юридической помощью в ООО «ЮК „Аукторитас-Групп“, расположенную в районе Арбата. Стоимость услуг по заключенному между ними договору составила 35 000 руб., из которых клиент в тот же день заплатил 10 000 руб. Вскоре мужчина получил письмо, в котором юрфирма сообщала, что выполнила свои обязательства и просила доплатить 25 000 руб. Москвич засомневался в том, что работа сделана, и потребовал предоставить проекты подготовленных документов. Юридическая компания на этот запрос не ответила. Тогда клиент написал заявление о расторжении договора из-за невыполнения компанией обязательств и о возврате уплаченных средств.

Поскольку компания деньги не вернула, к ней был подан иск в судебный участок мирового судьи №416 района Арбат Москвы. В результате рассмотрения дела с „ЮК „Аукторитас-Групп“ взысканы в пользу клиента уплаченные по договору 10 000 руб., неустойка в 900 руб., компенсация морального вреда в 1000 руб. и штраф за неудовлетворение требований потребителя в 5950 руб. Всего юридическая фирма должна выплатить истцу 17 850 руб.