Ещё
ЕС поторопил Украину с приватизацией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС поторопил Украину с приватизацией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина должна ускорить приватизацию государственных предприятий, заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли.
Он напомнил, что после принятия парламентом Украины закона о приватизации началась «работа в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий».
«Это очевидно необходимо ускорить», — приводит его слова УНИАН.
Кроме того, он отметил важность земельной реформы, поскольку, по словам Мингарелли, у сельскохозяйственного сектора Украины есть огромный потенциал.
Кабмин Украины в четверг на заседании правительства утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний.
Напомним, Мингарелли заявил, что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Состояние Маска резко сократилось из-за его нелюбви к скучным вопросам На Украине обнаружили лазейку для покупки запрещенной российской техники Не дождавшиеся извинений Леонтьева армяне передали записку главреду «КП»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру29
В НАТО заявили о возрождении российской армии41
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ621
У Ирины Шейк выпали бока из платья6
Умер Юрий Киндрат9
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение