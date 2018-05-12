ЕС поторопил Украину с приватизацией

Украина должна ускорить приватизацию государственных предприятий, заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли.

Он напомнил, что после принятия парламентом Украины закона о приватизации началась «работа в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий».

«Это очевидно необходимо ускорить», — приводит его слова УНИАН.

Кроме того, он отметил важность земельной реформы, поскольку, по словам Мингарелли, у сельскохозяйственного сектора Украины есть огромный потенциал.

Кабмин Украины в четверг на заседании правительства утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний.

Напомним, Мингарелли заявил, что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации.