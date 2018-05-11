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ПФР увеличит расходы на выплату пенсий в 2018 году почти на 100 млрд рублей
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ПФР увеличит расходы на выплату пенсий в 2018 году почти на 100 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий вырастут в этом году почти на 99 млрд рублей, а транферт из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-служба ПФР.
Ранее СМИ сообщили, что Минфин России предложил уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение граждан России в 2018 году на 51,5 млрд рублей.
"В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей. Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. При этом поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. Таким образом снижается зависимость от федерального бюджета", — сообщили в фонде.
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