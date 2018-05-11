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Минфин предложил сократить трансферт Пенсионному фонду РФ
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Минфин предложил сократить трансферт Пенсионному фонду РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В основном это изменение обусловлено сокращением на 61,3 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов на обязательное пенсионное страхование.
Согласно текущей версии закона о бюджете трансферт Пенсионному фонду России по этой статье (на сбалансированность бюджета фонда по обязательному пенсионному страхованию) составляет 693,7 миллиарда рублей.
Его сокращение может быть связано с различными техническими причинами (на этот раз поправки не сопровождаются пояснительной запиской), в любом случае размеров пенсий и круга их получателей корректировки Минфина не касаются.
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